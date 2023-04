Beursblog: bittere pil Johnson & Johnson op vlak Wall Street; Goldman Sachs dringt schade terug

Wall Stteet maakt dinsdag tussentijds een pas op de plaats. Bij de grootbanken dringt Goldman Sachs de schade terug na de resultaten. Bank of America staat op een kleine plus in reactie op de cijfers. Farmacieconcern Johnson & Johnson is in mindere doen na lauw ontvangen prestaties.