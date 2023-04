Beursblog: domper Goldman Sachs op hoger Wall Street; DSM geeft AEX vaart

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Wall Street heeft dinsdag bij de start overwegend de weg omhoog verder gevonden. Vooral techbeurs Nasdaq heeft de wind in de rug. Bank of America kan op kopersinteresse rekenen na een meevallende winstgevendheid. Goldman Sachs moet flink terrein prijsgeven in reactie op de tegenvallende opbrengsten.