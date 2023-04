Beursblog: feestje DSM brengt goede sfeer in AEX; mooie rit Takeaway

De AEX zet dinsdag onder aanvoering van de nieuwe naam DSM Firmenich een aardige winst neer. ING geeft eveneens steun aan de verbeterde stemming na de lagere weekstart. In de Midkap valt Just Eat takeaway in de smaak in de aanloop naar de resultaten.Air France KLM doet het ook goed.