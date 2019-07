Japanse industrie produceert meer

Ten opzichte van een maand eerder steeg de productie in mei met 2 procent. Bij een voorlopige raming was nog sprake van een groei met 2,3 procent. In april dikte de industriële productie met 0,6 procent op maandbasis aan.

Op jaarbasis was er sprake van een krimp met 2,1 procent. Daar was bij een eerdere voorlopige raming nog sprake van een daling met 1,8 procent.