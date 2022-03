Ceo Boskalis: ’Nu prooi in plaats van jager’

Financieel

Unilever probeert aandeelhouders te paaien met afzien van grote overnames

Unilever ziet de komende tijd na ruggespraak met aandeelhouders af van grote overnames. In plaats daarvan trekt het €3 miljard uit om eigen aandelen in te kopen. Het concern benadrukt in zijn jaarcijferpresentatie bovendien dat het nu sneller groeit dan in de afgelopen negen jaar.