Verwarring bij zzp’ers over aanvraag steun

Onder zzp’ers die een aanvraag willen indienen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (ToZo) is veel verwarring. Zolang het formulier er nog niet is, volgen gemeenten hun eigen procedure. Zo wordt er gevraagd naar informatie over een eigen huis, of inkomsten over de afgelopen drie jaar, terwijl de vermogenseis en partnertoets juist geschrapt zijn.

De VNG-woordvoerder benadrukt dat als gemeenten op eigen initiatief meer gegevens vragen, daar niet op getoetst zal worden.

Veel vragen

Bij Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) komen veel vragen binnen, bevestigt directeur Margreet Drijvers. „Gemeenten kennen de kaders en zijn gewoon aan de slag gegaan, alleen een uniform digitaal formulier is nog niet beschikbaar. Dat zorgt voor veel vragen. Maar het heeft natuurlijk ook veel voeten in aarde om dit te regelen, van hoe je er wetgeving van maakt tot de digitale afhandeling.”

De ToZo is bedoeld voor zelfstandigen die zijn getroffen door het coronavirus. De regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Er geldt wel een leeftijdseis, de aanvrager moet in Nederland wonen en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Vragen negeren

Drijvers roept zzp’ers op zich geen zorgen te maken. „Als er toch wordt gevraagd naar zaken een vermogens- of partnertoets, kun je die in principe negeren. Zie het maar zo dat je dan in ieder geval al melding hebt gedaan. Wij zijn ook in overleg met het ministerie. We horen dat het formulier nu snel live gaat.’