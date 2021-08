Podcast met Martin Visser 'De nieuwe Elon Musk komt uit Azië'

Wie is de rijkste? Elon Musk of toch Jeff Bezos? De laatste jaren doen deze twee superrijken niet voor elkaar onder. Waar de oudere generatie miljardairs, Bill Gates en Warren Buffett, enigszins terughoudend en bescheiden is, trekt de nieuwe generatie juist alles uit de kast. Van ruimtereizen tot aan gastrollen in Star Trek, niets lijkt te gek. Maar hoeveel verschilt de nieuwe generatie van de oude generatie rijken? En waarom vrezen regeringen de macht van Bezos en Musk? Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam samen met collega Bernard Vogelsang in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’.