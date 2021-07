Oproep CNV aan kabinet: ’trek coronateugels snel weer aan’

Onder meer buschauffeurs, zorgmedewerkers en supermarktpersoneel namen deel aan het onderzoek. 53 procent zegt dat klanten, omstanders en patiënten zich nauwelijks meer aan de coronamaatregelen houden. 42 procent moet mensen hier zelfs regelmatig op aanspreken. Desondanks voelt 70 procent zich niet minder veilig door het schrappen van de regels. Ook vindt 80 procent dat werkgevers genoeg rekening houden met de coronamaatregelen.

Strengere coronamaatregelen

Het CNV wil dat het kabinet tijdelijk overgaat tot strengere coronamaatregelen. „Werkenden in vitale beroepen lopen al anderhalf jaar extra risico op een coronabesmetting”, aldus voorzitter Piet Fortuin. „Ze komen in contact met patiënten, reizigers en bezoekers. Maar zij zijn ook de werkenden die Nederland door de crisis hebben geholpen. Het zou wel heel cru zijn als zij nu, in het zicht van finish, alsnog besmet worden, doordat de maatregelen te snel zijn opgeheven.”

Het kabinet kijkt momenteel welke maatregelen getroffen moeten en kunnen worden om de stijgende besmettingen terug te dringen. Daarbij is de vraag of er direct maatregelen getroffen worden, of pas als blijkt dat de stijging vrijdag doorzet. Een besluit hierover valt vrijdagochtend.