Blackstone wil bank NIBC kopen

Met J.C. Flowers en Reggeborgh heeft Blackstone al afspraken gemaakt om hun aandelen te kopen. Het totale prijskaartje dat Blackstone aan NIBC hangt bedraagt ongeveer 1,5 miljard euro.

NIBC zegt dat de gesprekken met Blackstone in een gevorderd stadium zijn. De bank heeft zich nog niet uitgesproken over het bod, maar zegt de belangen van al zijn aandeelhouders in het oog te houden. NIBC keerde in maart 2018 na enkele jaren afwezigheid terug naar de beurs.

Bekijk ook: NIBC stopt met kapitaalmarktactiviteiten

Bekijk ook: NIBC bevestigt gang naar Damrak