’Bijna 100.000 paaseitjes per jaar nooit teruggevonden’

De organisatie heeft een peiling laten uitvoeren onder 3000 mensen. Daaruit kwam naar voren dat ongeveer twee derde van de Nederlanders Pasen viert. Daar weer een derde van zou chocolade-eitjes verstoppen.

Gemiddeld verstoppen we 25 eitjes per huishouden, wat neerkomt op ongeveer 42 miljoen versnaperingen, becijfert VBZ verder. Niet al die eitjes worden meteen gevonden, komend weekend zouden er zo’n 85.000 eitjes zoek raken.

Bij VBZ zijn meer dan honderd bedrijven aangesloten, met ongeveer 15.000 mensen in dienst. Samen hebben ze vrijwel de gehele Nederlandse markt voor snoepgoed en zoutjes in handen. Daarin gaan miljarden euro’s om. Export is voor de branche van groot belang, want circa 70% van de productie is bestemd voor het buitenland.