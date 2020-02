Pershing Square stapt uit Starbucks

Hoe groot het belang van Pershing Square in Starbucks precies was, werd niet genoemd. Wel gaf Ackman aan dat het rendement van de positie in de koffieketen over een periode van negentien maanden uitkwam op 73 procent. De miljardair gaat er vanuit dat het rendement de komende periode alleen maar bescheidener zou uitvallen, vandaar dat hij uit Starbucks stapt.

Uit de presentatie kwam verder naar voren dat Pershing Square het jaar 2019 heeft afgerond met zijn sterkste prestatie ooit. Het rendement uit investeringen kwam uit op ruim 58 procent. Pershing Square deed onder meer goede zaken met zijn investeringen in Chipotle Mexican Grill, Hilton Worldwide en Starbucks. Het jaar 2020 ging minder positief van start. Volgens statistieken op de website was het rendement in januari 1,3 procent negatief.