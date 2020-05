Wall Street toch weer op fraaie winst

De Dow-Jonesindex stond rond 19.45 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent hoger op 25.718 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,9 procent omhoog naar 3064 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1 procent tot 9505 punten.

Het Chinese parlement heeft zoals verwacht ingestemd met een voorstel een speciale wet te maken die het voor Chinese veiligheidsdiensten of -agenten mogelijk moet gaan maken in Hongkong aan het werk te gaan als de nationale veiligheid in het geding is. In Hongkong wordt gevreesd dat dit het begin van het einde van de autonome status betekent. Aandelen die gevoelig zijn voor de Chinees-Amerikaanse spanningen stonden onder druk, waaronder chipfondsen als Intel dat 0,3 procent inleverde.

Verder kondigen diverse Europese landen en Amerikaanse staten verdere versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Dat kan de werkloosheid in de VS mogelijk weer iets omlaag helpen. Afgelopen week vroegen 2,1 miljoen Amerikanen een uitkering aan, inmiddels staat de teller van Amerikanen die dat tijdens de coronacrisis deden op meer dan 40 miljoen. Uit een tweede raming bleek verder dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal een hardere klap heeft gekregen.

Socialemediabedrijven als Facebook (plus 1,1 procent) en Twitter (min 2,2 procent) staan in de belangstelling. President Donald Trump zou het makkelijker willen maken om sociale media aan te klagen. Ook zou hij de bedrijven ervan beschuldigen dat ze samenwerken met China. Trump is boos nadat Twitter een waarschuwing had geplaatst bij een aantal berichten die hij uitstuurde.

Boeing (plus 3 procent) maakte bekend 12.000 banen te gaan schrappen in de VS. Ook start de vliegtuigbouwer de productie van het geplaagde toestel 737 MAX weer langzaam op.

De euro was 1,1079 dollar waard, tegen 1,1060 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 4 procent duurder op 34,12 dollar. Brentolie kostte 3,3 procent meer op 35,89 dollar.