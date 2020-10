Analyse: PostNL paait aandeelhouders met korte klap

Door de overname van Sandd voldoet PostNL tijdelijk niet aan de vereiste verhouding tussen schuld en brutobedrijfsresultaat (ebitda), die het zichzelf heeft opgelegd om dividend te kunnen uitkeren.

De list is een verkoop van tafelzilver: een sale-and-leaseback constructie voor vijf sorteercentra gaat er voor zorgen dat de schuldpositie met €97 miljoen omlaag gaat en dat er €150 miljoen in de kas stroomt.

Hiermee staat de weg open naar een uitkering aan de aandeelhouders, die naar schatting van analisten ruim €100 miljoen zal bedragen. De aandeelhouders reageren dinsdagmorgen opgetogen, want zij werden vorig jaar opnieuw teleurgesteld dat het dividend van PostNL werd opgeschort.

De uitkering was toen pas net weer hervat, na zeven lange jaren waarin het postbedrijf worstelde met een negatief eigen vermogen, onder meer als gevolg van pensioenproblematiek en een schuldenberg die bij hen was achtergelaten na de afsplitsing van TNT Express.

Rechtszaak blijft spelen

Kortom, iedereen dinsdag blij, hoewel nog niet duidelijk is hoeveel de jaarlijkse leasetermijnen inclusief rente bedragen, en of de contante waarde van deze betalingen uiteindelijk echt goedkoper is voor het bedrijf versus de huidige situatie van het eigen vastgoed.

Maar wie dan leeft wie dan zorgt, net zoals de vooruitzichten voor de lange termijn. Er speelt nog steeds een rechtszaak over de vergunning voor de overname van Sandd. De rechter oordeelde eerder dat deze tot stand was gekomen op basis van broddelwerk van het ministerie van Economische Zaken.

Weliswaar bevindt zich dat formeel buiten de poorten van PostNL, het dossier kan nog niet dicht. Maar corona is in die zin een geluk bij ongeluk. Er wordt nog steeds veel online gewinkeld, daardoor zit de e-commerce goed in de lift, hoewel over een tijd toch een verzadiging wordt verwacht.

Voorlopig zit PostNL goed.