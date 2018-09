Nikkei toont weinig beweging

De Nikkei-index eindigde na aanvankelijke koerswinsten uiteindelijk vlak op 18.308,48 punten. Beleggers namen een voorzichtige houding aan in afwachting van de belangrijke vergadering van oliekartel OPEC in Wenen later op de de dag. De OPEC-landen proberen in Wenen een definitief akkoord te bereiken over een beperking van de olieproductie.

De All Ordinaries in Sydney zakte 0,3 procent en de de Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,3 procent hoger. Overal in Azië stonden oliegerelateerde fondsen onder druk. Zo zakte Japan Petroleum Exploration in Tokio 3,3 procent. Woodside Petroleum ging in Sydney 2,4 procent omlaag en PetroChina verloor in Hong Kong 1,1 procent.

De Kospi sloot 0,3 procent in de plus. In Seoul behoorde Samsung Electronics tot de winnaars. Het technologieconcern steeg ruim 4 procent, mede dankzij zijn plannen om de beloning voor aandeelhouders stevig op te voeren.