'J&J verhoogt bod op Actelion flink'

J&J zou nu bereid zijn circa 26 miljard dollar op tafel te leggen voor Actelion. Eerder werd door ingewijden gemeld dat J&J ongeveer 17 miljard dollar had geboden, maar dat zou verworpen zijn door de Zwitsers omdat het te laag was. Er wordt vooruitgang geboekt in de onderhandelingen en J&J heeft volgens de bronnen al inzage gehad in een deel van de boeken van Actelion.

Op de beurs in Zürich werd positief gereageerd op het bericht over een hoger bod. Het aandeel Actelion sprong meer dan 10 procent omhoog.