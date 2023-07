Besi ziet mogelijk lichtpuntje op ’uitdagende’ markt

Dat zou blijken uit onafhankelijke sectordata en ook te zien zijn in de toegenomen bezetting van de productiecapaciteit bij klanten van Besi, schrijft ceo Richard Blickman in een toelichting op de cijfers. Al zou het nog te vroeg zijn om vast te stellen of de verbetering een structurele trend is of een seizoenseffect. De huidige omstandigheden op de markt noemt hij ’uitdagend’.

Het komende kwartaal verwacht hij voorlopig nog een daling van tussen de 20 en 30% voor de omzet, wegens seizoensinvloeden en minder vraag naar chips, die in het laatste kwartaal van dit jaar gevolgd zou worden door een aanzienlijke stijging.

Hoop voor nieuwe techniek

Over het afgelopen kwartaal boekte Besi zoals ongeveer werd verwacht een omzetstijging van 21,8% ten opzichte van het eerste kwartaal tot €162,5 miljoen, die daarmee echter bijna een kwart onder het niveau van een jaar geleden lag.

De brutomarge kwam 4,6 procentpunt hoger uit dan een jaar geleden op een iets beter dan voorziene 65,6% bij een bedrijfsresultaat dat op €69,3 miljoen 29,3% lager uitviel.

Blickman schreef in zijn toelichting te zien dat chipmakers het afgelopen jaar weer meer tijd en geld hebben besteed aan voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe hybrid bonding-techniek waar het samen met sectorgenoot Applied Materials op inzet voor toekomstige generaties snelle chips. Die moet over een paar jaar gebruikt worden voor massaproductie, maar is bij klanten nu nog vaak in een testfase.