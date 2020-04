Topvrouw SAP na zes maanden al weer weg

Morgan die voor haar benoeming actief was bij de Amerikaanse tak bij SAP was de enige topvrouw in de Dax30, de index van 30 grootste Duitse bedrijven.

Na de uitbraak van het coronavirus is door SAP besloten dat er meer duidelijkheid moest komen over de leiderschapsstructuur. Volgens Klein was de terugkeer naar één ceo noodzakelijk om klanten het best te bedienen.

SAP is binnen Europa de grootste onafhankelijke softwarespeler met vestigingen wereldwijd.