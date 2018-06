Kredietverlening in eurozone blijft groeien

De leningen aan huishoudens dikten met 1,8 procent aan in oktober, gelijk aan de kredietverstrekking een maand eerder. Aan bedrijven werd 2,1 procent meer krediet verstrekt, na een groei met 2 procent een maand eerder.

De geldhoeveelheid in de eurozone (M3) groeide in oktober met 4,4 procent, na een toename met 5,1 procent een maand eerder. M3 meet de hoeveelheid geld in de vorm van munten, bankbiljetten, girale bankrekeningen, direct opvraagbare en kortlopende spaardeposito's, kortlopende leningen, terugkoopovereenkomsten (repo's) en aandelen in geldmarktfondsen.