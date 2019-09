Groei van vraag naar vliegreizen nam af

Genève - De toename in de vraag naar vliegreizen is in juli afgevlakt. In die maand nam de vraag met 3,6 procent toe ten opzichte van juli 2018. Een maand eerder lag de groei met 5,1 procent op jaarbasis een stuk hoger. Onder meer importheffingen, handelsoorlogen en brexitonzekerheid zorgden voor een zwakkere vraag, meent brancheorganisatie IATA.