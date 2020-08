VS-ambassadeur fietst ’Ronde van Nederland’

Het ontvangstcomité op het bordes van het stadhuis onder leiding van burgemeester Han ter Heegde had zich ondanks de afspraak dat de kleding informeel zou zijn toch keurig in het pak gestoken. „Als dat informeel is, wat dragen you guys dan als jullie aan het werk zijn”, lachte de ambassadeur. „In Azië zou iedereen nu zijn das hebben afgedaan en zijn jasje uit”, fluisterde de Nederlandse oud-diplomaat in Latijns-Amerika, Ron Muijzert.

Oud-wethouder, bestuurder van de plaatselijk historische vereniging en gids Frits van Dulm met stadspromotor Saskia Simons.

Pete Hoekstra was samen met zijn collega, VS-ambassadeur bij chemische wapenwaakhond OPCW, Kenneth Ward, en enkele medewerkers naar de Gooise vesting komen fietsten. „Morgen gaan we naar Groningen en Friesland”, vertelde de in Groningen-stad geboren Amerikaan die als kind met zijn ouders naar de VS verhuisde. „Ik ben er al eerder geweest maar nu fiets ik langs alle provincies. We leggen 650 kilometer af in zeven dagen. Een prachtige manier om Nederland te leren kennen!”

E-bike

Op de vraag of hij de fikse tocht op een E-bike maakte, antwoordde de Amerikaan verbaasd „Nee, op een racefiets natuurlijk. Om er met een schalkse blik aan toe te voegen „Maar de bewakers zijn wel met de E-bike.”

President Donald Trump Ⓒ FOTO Bloomberg

Cornelis Piet Hoekstra is al weer 2,5 jaar ambassadeur in Den Haag. „Mijn vrouw Diane en ik vinden het fijn in Nederland en hebben geen haast om weg te gaan. Maar ik zei laatst tegen haar: ’In januari kan ons verblijf al weer afgelopen zijn’.” Alle ambassadeurs worden geacht hun post te verlaten als de zittende president, in dit geval Donald Trump, niet wordt herkozen. Daar gaat de Nederlandse Amerikaan overigens niet vanuit.

Holland

„Waar woont u in de VS?”, vroeg burgemeester Ter Heegde belangstellend tijdens de borrel na afloop van de stadswandeling. „In Holland”, antwoordde de diplomaat. „Nee, ik bedoel, waar woont u in Amérika.” „Holland is een plaatsje in de staat Michigan”, glimlachte Pete Hoekstra, tot aller vermaak.

In het westen van de staat Michigan vestigden zich rond 1850 een grote groep Nederlanders. Zij kozen voor Nederlandse plaatsnamen zoals Holland, Zeeland, Vriesland, Borculo, Drenthe en Graafschap. Ⓒ FOTO Bert Wieringa

Directeur Oscar Hefting van het Vestingmuseum hield een lezing over de forten die onze voorouders in onder meer New York hebben gebouwd. OPCW-ambassadeur Ward veerde verrast op toen hij hoorde dat Staten Island was genoemd naar onze Staten Generaal. „Ik kom uit New York en dit wist ik niet’, riep de diplomaat, die toegaf dat hij een polarisatie als nu in zijn vaderland nog nooit had meegemaakt. Oscar Hefting is ook directeur van de New Holland Foundation, die het Nederlands erfgoed overzee beheert. Die organiseert in november en december een expositie in het stadhuis over de Nederlandse kolonie in Amerika. Dankzij ambassadeur Hoekstra betalen de VS mee.