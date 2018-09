Ombudsman: Grafkosten zijn verzesvoudigd

Van de gemeente krijgt hij te horen hoeveel dit kost. Hij schrikt enorm. De kosten zijn ruim zes keer hoger dan hij gewend is. Het blijkt dat enige jaren terug de gemeente heeft besloten de grafkosten stapsgewijs te verhogen. Zij heeft haar inwoners dit laten weten via de nieuwsbrief en website. Dit is Erik ontgaan. Hij woont niet in de gemeente waar het graf van zijn ouders ligt.

Erik had graag gezien dat de gemeente de nabestaanden geïnformeerd had over de ingrijpende verhoging van de grafkosten. Hij was niet voorbereid op het hoge totaalbedrag. De gemeente is van mening dat de nabestaanden voldoende zijn geïnformeerd. Hij moet het bedrag binnen 14 dagen betalen, anders wordt het graf geruimd. Na aandringen mag Erik dit bedrag in drie termijnen betalen. De manier van communiceren van de gemeente zit hem dwars. Ondanks de gesprekken met de burgemeester, is hij niet tevreden. Hij vraagt ons om naar de situatie te kijken.

Wij vinden dat gemeenten hun inwoners duidelijk en volledig moeten informeren. Juist als er iets ingrijpends verandert, zoals in dit geval de verhoging van de grafkosten, moet de gemeente mensen zoals Erik actief en op tijd informeren. Juist hier kan maatwerk zinvol zijn. Je kan niet van iemand verwachten dat hij of zij tien jaar lang de website en iedere nieuwsbrief in de gaten houdt. In dit geval weet de gemeente wie de kosten voor graven betalen. Zij stuurt immers ook de rekening naar diezelfde mensen! Zij had deze groep persoonlijk op de hoogte kunnen brengen.

We hebben de gemeente aangeraden om mensen die in dezelfde situatie als Erik zitten, alsnog persoonlijk te informeren over de kostenverhoging. De gemeente ziet geen aanleiding om dit te doen. Een gemiste kans! Wel gaat de gemeente in de toekomst bij soortgelijke situaties bekijken of ze betrokkenen persoonlijk kunnen informeren.

Ook vragen wij de gemeente om mensen in dit soort situaties de mogelijkheid te bieden in termijnen te betalen. En hen over deze mogelijkheid te informeren. De gemeente ziet gelukkig ook ruimte voor verbetering. Voortaan kijkt de gemeente of iemand de kosten echt niet kan betalen. In dat geval biedt ze de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dit is maatwerk waar het nodig is.

*gefingeerde naam