Aanbod betaalbare woningen haast gehalveerd

UTRECHT (ANP) - Voor mensen met een salaris onder de 55.000 euro is een koopwoning steeds moeilijker te vinden. Het aantal huizen dat te koop stond voor minder dan 250.000 euro, daalde afgelopen jaar hard, becijferde woningmarktonderzoeker Dynamis. In hogere segmenten is het aanbod juist toegenomen.