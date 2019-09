’Allemaal plussen, maar zorgen over pensionado’

Als het goed is, kunnen we volgend jaar bijna allemaal meer boodschappen doen. Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - In de koopkrachtramingen voor 2020, vandaag gepresenteerd in de Macro Economische Verkenningen (MEV), gaat bijna iedereen erop vooruit. Wel zijn er zorgen over gepensioneerden. „Als fondsen gaan korten, zullen zij zeker aan koopkracht inleveren.”