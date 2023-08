Fiets van baas als lokkertje: derde van werknemers heeft fietsregeling

Vier jaar geleden stimuleerde nog maar 18% van de werkgevers de fiets voor woon-werkverkeer. ALD Automotive zegt zelf de groeiende stimulans van fietsregelingen ook te merken bij gesprekken die het leasebedrijf heeft met klanten. De toegenomen vraag naar fietsregeling komt volgens het leasebedrijf vooral vanuit medewerkers en werkgevers zien met de huidige krapte op de arbeidsmarkt hierin een mogelijkheid zicht te onderscheiden.

„Vooral de combinatie van een fiets of e-bike en een elektrische auto van de zaak is een mooie mobiliteitsoplossing”, meent Lonneke van der Horst, directeur marketing en strategie bij ALD Automotive. „Dit biedt echt mogelijkheden aangezien 72% van de werknemers vindt dat de fiets van de zaak thuishoort in een moderne mobiliteitsregeling.

Volgens VNA, de branchevereniging van leasebedrijven, rijden er momenteel in Nederland 60.000 leasefietsen rond, terwijl dat er voor de coronapandemie nog maar 7700 waren. Met name grote bedrijven voegen de leasefiets toe aan hun mobiliteitsregeling.

Kilometervergoeding

Waar de opmars van de leasefiets niet te stuiten is, zijn werkgevers minder scheutig als het gaat om een kilometervergoeding voor zakelijke kilometers of woon-werkverkeer met de fiets. Uit het onderzoek van ALD Automotive blijkt dat 43% van de werknemers hiervoor geen vergoeding krijgt, terwijl juist 36% zegt dit een goede stimulans te vinden om vaker de fiets te pakken. Een derde van de ondervraagden vindt het zelfs een goed idee als de kilometervergoeding van de fiets hoger is dan die van de auto.

Bekijk ook: Forens ontdekt de leasefiets

Het van origine Franse ALD Automotive nam mei dit jaar LeasePlan over. ALD Automotive | LeasePlan is verreweg de grootste leasemaatschappij van Nederland en met het beheer van 3,4 miljoen voertuigen actief in 44 landen.