Administratie niet op orde: vrouw moet ruim €20.000 aan zorggeld terugbetalen

De vrouw heeft hulp nodig bij haar dagelijkse verzorging. Ze heeft daarvoor een indicatie en koopt met haar pgb zelf zorg in. Zad contracten met twee verschillende zorgaanbieders. Volgens de zorgverzekeraar zijn de contracten die de vrouw heeft overlegd pas veel later getekend.

Bovendien blijkt volgens VGZ uit de gegevens dat de vrouw haar zorgverlener een vast maandbedrag betaalt en dat is niet toegestaan omdat afgesproken tijden niet in lijn zijn met de zorgvraag van de vrouw. Zij heeft namelijk naast planbare zorg ook onverwachte zorg nodig, zoals toiletbezoek waarbij de vrouw geholpen moet worden. Volgens de vrouw is geen sprake van een maandelijkse overeenkomst, het feit dat de maandbedragen hetzelfde zijn bewijst dat niet volgens haar. Ze voert aan dat ze eigenlijk meer zorg nodig heeft - namelijk 18,45 uur per week - en dat is meer dan de 17 uur die zijn geïndiceerd. Daardoor komt ze iedere maand aan het maximale bedrag.

Niet volgens de regels

De vrouw weet niet welke overeenkomsten of rapportages ze verder nog moet opsturen en noemt het buitenproportioneel dat zij de zorgkosten terug moet betalen en geeft aan dat ze zorg nodig heeft en nu zonder zit.

Volgens de zorgverzekeraar heeft de vrouw zich echter niet aan de administratieve regels gehouden, zijn de contracten te laat getekend en is administratie onvolledig. Ze heeft zich daarmee niet aan de regels gehouden. De Geschillencommissie geeft de verzekeraar hierin gelijk. Deze mag €22064,82 terugvorderen van de vrouw.