Chaos bij cruciale stemming FNV over pensioen

DFT-verslaggever Martin Visser op Twitter (updates van het pensioenbesluit hieronder):

Uiterlijk om 13 uur vrijdagmiddag moet de stemming het Ledenparlement van de FNV klaar zijn. Dan kan het bestuur een seintje geven aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) die de uitwerking van het pensioenplan direct daarna door de ministerraad wil loodsen.

Vorige week was er veel ophef over de digitale vergaderingen. Een meerderheid van het Ledenparlement wilde een fysieke vergadering in juli om over belangrijke onderwerpen als pensioen te praten. Het bestuur heeft daarop de stemming uitgesteld naar eind van deze week. Naar verluidt is een groot deel van de achterban zo ontevreden over de gang van zaken dat het de vergadering nu saboteert.