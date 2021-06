Haven Amsterdam: een verborgen geheim

Reizen

Phuket wil hotelkamers verhuren voor 1 dollar per nacht

Wie gevaccineerd is, is vanaf 1 juli weer welkom om op het Thaise eiland Phuket vakantie te vieren. Om het toerisme weer een boost te geven, wil de toerismeraad hotelkamers op het eiland verhuren voor slechts 1 dollar per nacht, omgerekend zo’n 80 eurocent.