AEX wist coronaklap uit met nieuwe jaartop

Vooral technologiefondsen hebben een belangrijke bijdrage geleverd om de kooplust bij beleggers weer aan te wakkeren. De lockdowns in veel landen en het massale thuiswerken speelden bedrijven in de technologiesector in de kaart, waardoor de bedrijfsresultaten een extra steun in de rug kregen. In de AEX blonken vooral digitaal betalingsverwerker Adyen en techinvesteerder Prosus uit. De chipaandelen ASML en ASMI lieten eveneens een zeer rooskleurig beeld zien.

Vanaf november met de komst van kansrijke vaccins tegen het coronavirus begonnen ook de achtergebleven AEX-aandelen mee te doen om de opmars van de AEX te versnellen. Vooral oliegigant Shell kreeg vleugels vanwege het vooruitzicht dat de vraag naar olie weer sterk zal gaan aantrekken zodra de pandemie achter de rug is. Bierconcern Heineken raakte eveneens weer in trek bij beleggers met een verwachte heropening van de horeca ergens in het nieuwe jaar.

Centrale bank

Naast de techeuforie hebben de omvangrijke acties van centrale bankiers de AEX eveneens geen windeieren gelegd. Met een dreigende depressie in het verschiet door de coronastorm hebben onder meer de Europese centrale bank en de Federal Reserve de geldkraan weer wijd opengezet om de economische neergang het hoofd te bieden. Ook overheden lieten zich niet onbetuigd om de economische schade te beperken met het optuigen van enorme steunpakketten.

Na het dieptepunt in maart met een stand van net boven de 400 punten heeft de AEX een prachtige comeback laten zien. De index is daarbij per saldo meer dan 50% in waarde omhoog geschoten. In de komende weken richting het einde van het jaar is het afwachten of er nog meer in het vat zit. Er is al heel veel goed nieuws in de koersen verwerkt.

Met de jaarpiek is de AEX tevens teruggekeerd naar het hoogste niveau sinds 2001. Begin september 2000 werd nog een record aangetikt met een stand van net boven de 700 punten. Destijds zag de samenstelling van de hoofdfondsen er flink anders uit met namen als KPNQwest en UPC. Vanaf 2001 nam de hoofdgraadmeter een duikvlucht doordat de techzeepbel werd doorgeprikt.