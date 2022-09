Met slecht hout wordt hobbystoker gevaar voor de hele buurt

Premium Film

Natuurfilmer verschool zich drie jaar in bossen voor ’Wolf’

In bioscoop Pathé in Ede gaat maandag de film Wolf in première. De documentaire, vanaf donderdag te zien in meer dan honderd Nederlandse bioscopen,is geproduceerd en geregisseerd door natuurfilmer Cees van Kempen. In de vijf jaar dat hij eraan werkte, groeide zijn fascinatie voor deze viervoeter. „...