Unilever houdt thee-divisie tegen het licht

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Was- en levensmiddelenconcern Unilever gaat zijn wereldwijde thee-activiteiten tegen het licht houden. Volgens topman Alan Jope liggen alle opties voor de divisie op tafel, zo zei hij bij de publicatie van de jaarcijfers. Verder meldde Jope dat nog niet duidelijk is in hoeverre het nieuwe coronavirus invloed zal hebben op de toekomstige resultaten.