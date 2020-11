’Afraden coronamedicijn door WHO verbazingwekkend’

Ⓒ ANP

Analisten verbazen zich over het besluit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om remdesivir af te raden voor de behandeling van coronapatiënten. De Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA gaf donderdag namelijk nog toestemming voor het gebruik van Gileads medicijn in combinatie met Eli Lilly’s reumamiddel.