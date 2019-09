Klein verlies AEX onder druk van Shell

De AEX stond rond kwart voor vier 0,2% lager op 567,94 punten. De AMX daalde eveneens 0,1% naar 822,89 punten.

Elders in Europa won de Duitse DAX won 0,5%. De Franse CAC 40 steeg fractioneel.

In de middag kwam er tegenvallend nieuws naar buiten uit de Amerikaanse arbeidsmarkt. De groei met 130.000 nieuwe banen in de maand augustus was lager dan door economen werd verwacht. Voor Corné van Zeijl, analist bij Actiam was de lauwe reactie van beleggers op het Amerikaanse banenrapport niet zo verrassend. „Het banencijfer kwam niet schokkend veel lager uit dan voorzien, terwijl aan de andere kant de loongroei in de VS weer iets beter was dan werd verwacht. Bovendien heeft het banencijfer uit de VS de laatste tijd aan impact ingeboet. De Federal Reserve zal zo goed als zeker bij de komende rentevergadering later deze maand de rente verder gaan verlagen.” Wall Street kwam vanmiddag hoger uit de startblokken.

Daarnaast wijst hij op het nieuws over de verdere versoepeling in de Chinese bankensector om de economie die last heeft van de Amerikaanse importheffingen op Chinese producten te ondersteunen. „De Chinese centrale bank blijft maar doorgaan met stimuleren. Langzamerhand gaat het economisch ook weer beter gelet op de aantrekkende autoverkopen.”

Van Zeijl houdt een slag om de arm over een verdere opmars van de koersen. „Het beursklimaat is weer aardig opgeklaard geholpen door de sterke cijfers uit de dienstensector en het nieuws dat Amerika en China de handelsgesprekken gaan hervatten, al kan een tweetje van Trump snel weer roet in het eten gooien. Vooral het komende cijferseizoen zal van belang gaan worden.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde KPN met een verlies van 3% onderaan. Het telecombedrijf wil Dominique Leroy, die nu branchegenoot Proximus leidt, aanstellen als nieuwe bestuursvoorzitter. Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen begrijpt de negatieve reactie van beleggers niet. „Ik zie geen enkel bezwaar. Dat ze geen internationale fusie nastreeft, is alleen maar goed. Mogelijk grijpen beleggers het nieuws aan om winst te nemen, want de koersdoelen liggen veelal niet veel hoger dan de huidige koers.” RD Shell zat ook in de achterhoede met een koersverlies van 1,3% na een terugval van de olieprijzen. Takeaway.com liet 0,7% liggen.

ArcelorMittal poetste het verlies weg geholpen door de Chinese opsteker en dikte 0,2% aan.

De informatieleveranciers Relx en Wolters Kluwer plusten 0,7% respectievelijk 0,6%. Bankconcern ING ging 1,2% vooruit, terwijl ASR de koppositie behield met een vooruitgang van 1,8%.

Midkapper TomTom viel goed in de smaak en won 4,7%, in reactie op de bereikte deal om zijn navigatie te integreren met het Microsoft Connected Vehicle Platform. Via die clouddienst Microsofts Azure kan de data van voertuigen worden gebruikt om producten en diensten te verbeteren op het terrein van autonoom rijden.

Luchtvaartconcern Air France KLM viel 1,3% terug.

SBM Offshore kreeg er 0,7% bij. De maritiem oliedienstverlener gaat een langdurige leveringsovereenkomst aan met het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil, voor mogelijke toekomstige orders voor productie- en opslagschepen.

Lokaal fonds Curetis zakte na de terugval van gisteren nog eens 5,1%, waarmee de winst van woensdag grotendeels verloren is gegaan. De ontwikkelaar van testen waarmee snel te achterhalen is welke bacterie verantwoordelijk is voor een infectie, kondigde toen een samengaan met een Amerikaanse branchegenoot aan.

