Olieprijs zet klim voort

De prijs van ruwe olie steeg in de zeer vroege ochtendhandel even door tot $49,50 per vat en noteerde rond 09.00 uur op een winst van 0,9% op $49,36.

Signalen dat de eerder dit jaar bij de informele vergadering in Algiers afgesproken deal om de olieproductie te gaan bevriezen toch zal worden bekrachtigd bij de OPEC-top eind deze maand heeft de prijs van het zwarte goud omhoog gestuwd.

De veertien aangesloten OPEC-landen zijn goed voor circa 40% van de wereldwijde olieproductie.