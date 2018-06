De robottoekomst bezoekt Den Haag

Den Haag en omgeving is drie dagen lang het toneel van een internationale ’Robotics Week’, georganiseerd rond de Robobusiness Europe conferentie over robotica, en The Unmanned Systems Expo, waarin drones, ter land ter zee en in de lucht, centraal staan.

Het evenement, het Europese zusje van een prestigieuze beurs in Silicon Valley, is vooral georganiseerd voor bedrijven op zoek naar de laatste innovaties op het gebied van robotisering: steeds intelligentere machines die steeds efficiënter werk kunnen leveren en nieuwe taken aankunnen. Exposanten presenteren nieuwe grijparmen die beter en makkelijker objecten kunnen bewerken, maar ook hele nieuwe toepassingen in de zorg, bewaking en transport, magazijnbeheer en landbouw. Zo kunnen slimme rollators van het Nederlandse Robot Care Systems wellicht een rol spelen in de toekomst bij het zelfstandig houden van ouderen en kunnen drones gevaarlijk inspectiewerk overnemen.

Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat robots alleen goeds komen brengen. Niet alle kosten en opbrengsten voor de samenleving zijn te lezen in een business plan rond een investering in robotica. Zo blijft er minder werk over voor mensen waar robots taken overnemen, maar kunnen ze ook milieuwinst opleveren doordat een huisarts dankzij digitalisering van zorg minder kilometers maakt om patiënten te bezoeken.

Tussen de slimme robots wordt onder leiding van KPMG op de laatste dag van de bijeenkomst daarom in een aantal sessies door enkele tientallen experts uit diverse hoeken van de roboticasector nagedacht over de werkelijke waarde van robotisering: de kosten en baten inclusief positieve en negatieve externe effecten.

Of het wel verstandig is om ons in te laten met robots is voor KPMG-consultant Eric Wesselman en European Lead Digital Labor Advisor allang geen vraag meer. „We hebben robots hard nodig”, zegt hij. „Door vergrijzing zal de beroepsbevolking krimpen, terwijl tegelijkertijd steeds meer mensen zorg en hulp nodig hebben. Dat lukt straks niet meer zonder robots.”

„Stel dat iemand constant zorg en aandacht nodig heeft: dan kun je daar niet 24 uur per dag iemand naast zetten. Met digitale hard- en software-oplossingen kan dat mogeljk wel”, zegt zijn collega Mark van Estrik.

Voor het vaststellen van de waarde van robotisering volgens de True Value-methode, heegft die KPMG de zorg als voorbeeldcasus genomen vanwege de maatschappelijke relevantie. Daarbij worden behalve de directe kosten en baten ook minder grijpbare effecten als milieuwinst en sociale effecten meegenomen. Honderd procent sluitend zal het resultaat niet zijn, waarschuwt Wesselman. „Het is eerder een richting dan een exacte waarde. Je moet in deze discussies waken voor schijnzekerheid.”

Behalve de digitale economie wordt de komende tijd ook de werkelijke waarde van duurzame waardecreatie en gezonde arbeidsmarkt onder het vergrootglas gelegd. Het project is opgezet in het kader van het honderd jarig bestaan van KPMG en wordt begin juni gepresenteerd.

Meer nieuws over Robobusiness woensdag op DFT TV