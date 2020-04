Veel horecabedrijven en winkels Amsterdam zien bankroet naderen

Daarvoor waarschuwt het Amsterdamse bedrijfsleven in een open brief aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Ondernemingen in Amsterdam zijn extra kwetsbaar vanwege afhankelijkheid van buitenlandse toeristen en hoge huur.

"Wij roepen de gemeenteraad Amsterdam op om deze kaalslag te voorkomen", aldus Hans Bakker, voorzitter VNO-NCW Metropool Amsterdam. De briefschrijvers willen dat de fractievoorzitters zich inzetten voor uitstel van of korting op huurverplichtingen. Ook moeten de aangescherpte regels tegen de toeristische drukte uitstel krijgen. Verder pleitten de bedrijven voor verruiming van de bestaande regeling waarbij ondernemers maximaal 90 procent van de loonkosten terugkrijgen. Daarnaast moet het makkelijker worden om overbruggingskredieten te verkrijgen waarbij de overheid borg staat.

De Amsterdamse economie wordt in verhouding sterker geraakt door de coronacrisis dan de Nederlandse economie in haar geheel, stellen de briefschrijvers. Hoewel bedrijven in de horeca en detailhandel al maximaal gebruikmaken van de steunregelingen, komt het water hen toch "tot aan de lippen". Naast loonkosten is de huur een grote uitgavenpost.

De vooruitzichten voor een groot aantal Amsterdamse bedrijven zien er zelfs met eventuele versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus somber uit. "Dan gaan Amsterdammers een café, restaurant of winkel weer bezoeken, maar de buitenlandse gasten blijven voorlopig nog weg. Een rendabele exploitatie zal voor deze ondernemers te laat komen. Zij zullen de coronacrisis niet overleven."