Zorgen in Kamer om ’cowboypraktijken’ bij achteraf betalen

Kamerleden maken zich zorgen om achteraf betalen dat volgens hen een ’verdienmodel’ is geworden. Mensen kopen spullen op rekening, maar worden als ze die niet kunnen betalen geconfronteerd met torenhoge rentes, waardoor ze dieper in de schulden komen. „Dat zijn bedrijven waar ik niks mee te maken wil hebben”, zegt PvdA-Kamerlid Nijboer over de bedrijven die achteraf betalen faciliteren. „Dat is gewoon niet de bedoeling.”

Verdienmodel

Ook de coalitiepartijen zetten er grote vraagtekens bij. „Het lijkt in toenemende mate een verdienmodel te worden om achteraf hoge incasso’s op te leggen. Het riekt zelfs naar cowboypraktijken, met als risico de consument die met schuld wordt opgezadeld”, zegt VVD-Kamerlid Heinen. Zijn CDA-collega Van Dijk maakt zich zorgen over de ’vele jonge gebruikers’ van het achteraf betalen.

Minister Kaag (Financiën) is bereid tot strengere handhaving: „Het bredere plaatje is er één van grote zorgen die ik deel.” Maar ze wil dat wel via Europese regelgeving voor elkaar krijgen, waar nu al aan wordt gewerkt: „Onze inschatting is dat we het op Nederlands niveau niet sneller voor elkaar krijgen, omdat het nieuwe wetgeving vergt. We kunnen beter onze ballen zetten op snelle afhandeling binnen Europa.” Kaag hoopt dat het eind volgend jaar zo ver is.