Ondernemers vooral in horeca ’teleurgesteld’ over verlenging lockdown

Ze hebben begrip voor de moeilijke opgave waarvoor het kabinet staat, maar dringen ook aan op veranderingen. „Na bijna een jaar corona moet het ook veel meer gaan over mentale gezondheid, over economie en banen, over de perspectieven voor jongeren en toenemende kansenongelijkheid. Kortom, over de vraag of en hoe lang onze samenleving deze situatie nog aankan”, vinden ze.

Voor de meeste ondernemers in de gesloten sectoren ontbreekt nog steeds een reëel openingsperspectief. Wat VNO-NCW en MKB-Nederland betreft is het géén optie om bij een verder teruglopend aantal besmettingen sectoren weer te openen op dezelfde manier en in dezelfde volgorde als waarin zij zijn gesloten. „Het moet nu echt beter, slimmer en creatiever.”

Diverse sectoren zouden hiervoor de plannen al klaar hebben liggen. Daarom zou het zaak zijn dat het kabinet daar de komende weken serieus over in gesprek gaat en ook de inzet van testen als onderdeel van de exit-strategie mogelijk maakt.

Toch zijn er ook lichtpuntjes in de nieuwe aankondigingen van het kabinet, aldus de organisaties. Ze zijn bijvoorbeeld blij dat ondernemers in de detailhandel straks tot op zekere hoogte hun klanten weer kunnen ontmoeten en zo in elk geval weer iets kunnen omzetten.

Boekverkopers niet enthousiast

Alles is beter dan een gesloten boekhandel, maar het openstellen voor alleen het afhalen van bestellingen zal de omzet van de boekhandels niet veel helpen. Dat zegt de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb). Ook vraagt de bond zich af of buiten boeken overhandigen in de maanden februari en maart „met het Nederlandse weer” gaat lukken.

„We vinden er vast wat op, maar ideaal is het niet”, zegt Anne Schroën, directeur van de KBb. Daarbij is volgens haar de kern van een bezoek aan een boekhandel het kunnen rondkijken en advies kunnen krijgen. „Veel van de bezoekers van een boekhandel gaan weg met een boek dat ze van tevoren nog niet scherp voor ogen hadden. Die willen in kasten kijken en door boeken bladeren. Dat kan met een afhaalbalie nog steeds niet.”

Ook zal de mogelijkheid tot afhalen de omzet niet veel helpen, denkt Schroën. Sinds de harde lockdown in december draaien de boekverkopers nog maar 10 procent van de omzet, zegt ze. Door de actie #steunjeboekhandel, waarmee de boekensector in januari consumenten opriep hun lokale boekhandel te steunen, is er 5 tot 10 procent bijgekomen. „Maar de omzet was zo dramatisch teruggevallen dat twee keer een beetje nog steeds maar een beetje is”, zegt de directeur.

Schroën hoopt dat de omzet door de afhaalmogelijkheid tot 30 of 40 procent kan aantrekken. „Maar dat is niet genoeg voor het economisch model van een boekhandel.” En dan zitten boekhandels nog met verouderde voorraden. „Delen kunnen we terugsturen, een deel hopen we toch nog te verkopen”, aldus Schroën.

Horeca niet blij met verlenging lockdown

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is „teleurgesteld” over het besluit van het kabinet om de lockdown tot 2 maart te verlengen. De branchevereniging van de horeca mist opnieuw perspectief, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. „De routekaart die net verschenen is dicht ik maar dezelfde kwaliteit toe als het test- en vaccinatiebeleid. Daar kunnen we ook niet zoveel mee.”

„In deze routekaart staan nog steeds de fouten die men tijdens de eerste lockdown nam door niet na te denken”, stelt Willemsen. Dan gaat het om het bekijken van de grootte van horecazaken en het veel te lang in stand houden van beperkingen, zegt de voorzitter.

De vereniging blijft perspectief missen en betreurt het dat het kabinet geen oog lijkt te hebben voor de ’slimme’ oplossingen waar de branche al maanden geleden mee kwam. KHN ziet mogelijkheden op terrassen, maar ook binnen, door op de aantallen bezoekers en ventilatie in de horecazaken te letten. „We proberen al die tijd al om tafel te komen”, zegt Willemsen, maar „als deze routekaart tevoorschijn komt is het de vraag of het kabinet wil luisteren.”

Dinsdagavond maakte premier Mark Rutte bekend dat de lockdown verlengd wordt tot 2 maart. Voor alle winkels geldt vanaf 10 februari de mogelijkheid tot het afhalen van bestellingen. Dat mag alleen buiten. Ook zit er vier uur tussen het plaatsen van een bestelling en het ophalen, „om funshoppen te voorkomen”, aldus de premier.