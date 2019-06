NXP: op korte termijn profijt van handelsvete

"Het feit dat we niet Amerikaans zijn, is vanuit de Chinese klanten gezien positief", zegt Sievers, die binnen het bestuur van NXP de tweede positie bekleedt. "Dat opent duidelijk deuren en maakt dingen gemakkelijker". Siever zet die voordelen af tegen het remmende effect dat het Chinees-Amerikaanse handelsconflict heeft op technologische ontwikkeling. "Dat zien we nu al meer dan een jaar", zegt hij. "De meeste belangrijke technologieën waar het om draait, zijn van zo'n aard dat het niet om één enkel bedrijf of land gaat."

NXP is als maker van chips voor de auto-industrie gebaat bij innovatie. Vorig jaar ondervond het bedrijf op een andere manier de gevolgen van het handelsconflict. De beoogde overname van NXP door de Amerikaanse branchegenoot Qualcomm liep spaak nadat Chinese autoriteiten niet tijdig hadden ingestemd met de deal, mogelijk als reactie op Amerikaanse handelsmaatregelen.