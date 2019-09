'ECB doet al het nodige om inflatiedoel te halen'

Volgens Lane was een "uitgebreid pakket aan maatregelen de meest effectieve manier om de inflatie te verhogen". Critici van dat beleid, waaronder president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) en Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank, menen dat de maatregelen de economische groei niet zullen bevorderen, maar juist spaarders straffen. Daarnaast zeggen ze dat er mogelijke bubbels op de huizenmarkt en de aandelen- en obligatiemarkten ontstaan.

Volgens Lane is het nieuw dat die kritiek zo openlijk wordt geuit. Volgens de econoom geeft dat echter weer dat er meerdere standpunten zijn. "Dat is gezond." Lane voegt daar aan toe dat de ECB te maken heeft met een "langere vertraging in de eurozone" dan eerder was voorzien. "Een aanpassing van het monetair beleid was een logische reactie."