Langer herstel pensioenfonds levert weinig op

Pensioenfondsen met onvoldoende vermogen moeten normaal gesproken binnen tien jaar hun financiën weer op orde brengen. Die periode is nu tijdelijk elf jaar en het kabinet beloofde te onderzoeken of het tijdelijk handhaven van die langere termijn de dreigende kortingen op pensioenen zou kunnen verlichten.

Veel soelaas zou dat echter niet bieden, blijkt uit berekeningen van het CPB. De kans op een korting in 2017 zou wel afnemen, maar de kortingen die nu dreigen zijn kleiner dan 1 procent. Verder valt niet te verwachten dat fondsen die er nu slecht voorstaan de komende jaren sterk zullen herstellen, waardoor grotere kortingen vanaf 2021 niet te voorkomen zijn.

Gepensioneerden hebben daardoor maar beperkt baat bij een verlenging van de hersteltermijn. Die verlenging zou daarnaast juist licht in het nadeel zijn van oudere werknemers. Door het uitstel van kortingen die uiteindelijk toch worden doorgevoerd, wordt een groter deel van hun aanspraken getroffen dan als de korting direct wordt doorgevoerd.

Het CPB waarschuwt verder dat het doorschuiven van tekorten de eventuele overgang naar een nieuw pensioenstelsel in 2020 bemoeilijkt.

DNB

Uit een vrijdag gepubliceerde analyse van De Nederlandsche Bank (DNB) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat mogelijk dertig fondsen hun pensioenen moeten korten. Daardoor worden bijna 2,1 miljoen pensioendeelnemers waarvan tweehonderdduizend gepensioneerden geraakt.

DNB heeft gekeken naar de vooruitzichten van alle 219 pensioenfondsen voor volgend jaar en heeft de situatie van eind september als uitgangspunt genomen. Deze conclusies gelden alleen als er tot 31 december niets verandert.

De getroffen fondsen moeten in de analyse een gemiddelde korting van 0,70 procent doorvoeren, dat komt neer op 1,68 euro.

Er zijn vier fondsen met in totaal 160.000 deelnemers waarvan 54.000 gepensioneerden die bij een ongewijzigde situatie meer dan een procent moeten korten.

Of de pensioenen in 2017 daadwerkelijk worden gekort, is pas volgend jaar duidelijk. Uiteindelijk telt de situatie van de fondsen op 31 december.

Stelsel

Het kabinet werkt momenteel aan een nieuw pensioenstelsel dat meer duidelijkheid moet geven over de verwachtingen van de pensioenen.

Het nieuwe stelsel staat los van de mogelijke kortingen voor volgend jaar en creeërt geen extra geld voor pensioenfondsen. Klijnsma hoopt dat zo de kloof tussen verwachtingen en uitkomsten wordt gedicht.