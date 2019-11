Telegraaf-columnist Amito Haarhuis wint Leidse prijs

Telegraaf-columnist en directeur van het Leidse Rijksmuseum Boerhaave, Amito Haarhuis, met zijn trofee Ⓒ Foto Hielco Kuipers

Onze columnist op de pagina wetenschap, Amito Haarhuis, is in de prijzen gevallen, samen met het Leidse Rijksmuseum Boerhaave, waarvan hij directeur is.