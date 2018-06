Euro en dollar kruipen dichter naar elkaar

In twee weken tijd is de euro 4% gedaald tegenover de Amerikaanse munt tot $1,05. De dollar zit in de lift sinds Trump de verkiezingen won, in de hoop dat hij met een grootschalig investeringsprogramma de economische groei kan aanjagen. Ook stijgt de verwachting dat de Fed op 8 december de rente verhoogt, wat de dollar nog hoger zet.

Waar de Fed het monetair beleid probeert de verkrappen, is de Europese Centrale Bank nog aan het verruimen. Economen verwachten dat ECB-president Draghi in December aankondigt het maandelijkse opkoopprogramma met een half jaar te verlengen tot September 2017.

’$1 wordt €1’

Analisten verwachten dat de stijging nog verder door kan zetten richting pariteit, wanneer een dollar evenveel waard is als een euro. Citigroup verwacht dat de euro de komende zes tot twaalf maanden daalt naar $0,98, zo meldt Wall Street Journal.

Bij de start van het verruimingsprogramma van de ECB, in 2015, daalde de euro ook hard ten opzichte van de dollar en kwam pariteit in zicht. Een lagere euro zou goed zijn voor de export vanuit de eurozone. Maar een zwakke munt is niet alleen goed nieuws. De import van olie wordt dan duurder, omdat de olieprijs in dollars wordt genoteerd.