Italië verbiedt shortselling voor periode van 90 dagen

Vanwege de vrees voor het nieuwe coronavirus gaan de beurzen de laatste tijd hard onderuit. Speculeren op verdere koersdalingen kan zeker nu voor nog meer onzekerheid zorgen. Beleggers die short gaan, verkopen aandelen die ze van de eigenaar hebben geleend. Ze hopen dan op koersverlies om de aandelen goedkoop terug te kopen en de winst op te strijken.

In Nederland is een dergelijk verbod vooralsnog niet aan de orde. De laatste keer dat in Nederland een verbod gold op shortselling was tijdens de financiële crisis in 2008.

De Europese beurstoezichthouders verlaagden maandag de drempel van de meldingsplicht van short sell-posities. Daarmee kan beter worden gemonitord hoeveel beleggers op een koersdaling van aandelen speculeren.