Boek je een reis als je informeert of betaalt? Aegon teruggefloten

Een vrouw die haar enkel brak, krijgt gelukkig wel geld voor haar misgelopen vakantie. Beeld ter illustratie. Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - Boek je een reis op het moment dat je informeert of er plek is, zodra dat wordt bevestigd of zodra je een aanbetaling doet? Reisverzekeraar Aegon vond dat een mail sturen om te vragen of er plek is al boeken was, maar wordt teruggefloten door klachteninstituut Kifid.