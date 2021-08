Topman Van de Stolpe stapt op bij Galapagos

Teleurstellende onderzoeksresultaten dwongen Galapagos dit jaar de ontwikkeling van zijn middel tegen longfibrose stop te zetten. Eerder was een middel tegen artrose al hetzelfde lot beschoren. Maar de grootste klap was dat het reumamiddel van het Nederlandse bedrijf niet op de Amerikaanse markt toegelaten werd.

Opvolger

Van de Stolpe richtte Galapagos in 1999 op. Hij is van plan aan te blijven totdat er een opvolger is benoemd. De topman zei in februari al tegen De Telegraaf dat hij zou opstappen bij een nieuwe tegenvaller.

Ondanks de tegenvallers heeft Van de Stolpe vertrouwen in de toekomst van Galapagos. Hij wijst daarbij op de pijplijn met nieuwe producten. „De commerciële uitrol van onze eerste goedgekeurde product is onderweg.”