Doek valt definitief voor supermarktketen Emté

Daarmee komt een einde aan een merk dat sinds 1965 heeft bestaan. Emté begon als één supermarkt in Drunen. Het bedrijf werd lid van de inkoopvereniging Superunie, waar ook onder meer Coop, Spar, Dirk en Plus bij horen. In 2002 kwam de overname door Sligro, de naam Emté bleef toen bestaan.

Na de verkoop – in maart 2018 – aan een consortium van Jumbo en Coop, werd duidelijk dat de naam Emté die deal niet zou overleven. De keten telde op dat moment 130 vestigingen. De laatste winkels sloten aan het begin van de zomer. Vorige week werd de laatste naar Coop omgebouwde Emté heropend, volgende week volgt de laatste door Jumbo overgenomen supermarkt.