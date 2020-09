Hoge Raad geeft claimers Airbnb een steuntje

Afgelopen maart haalde de Amsterdamse rechtbank een streep door de dubbele servicekosten die Airbnb al jaren bij klanten in rekening brengt: zowel de huurder als verhuurder moet betalen, en dat is wettelijk verboden zo stelde de rechter.

Schadeclaim

Adriaan de Gier, advocaat van claimclub Servicekostenterug.nl, noemt de uitspraak die de Hoge Raad afgelopen week in een belastingzaak deed „een enorme steun in de rug voor de schadeclaim van €300 miljoen die afgelopen zomer is ingediend bij Airbnb”.

De uitspraak is volgens de advocaat enorm belangrijk voor alle consumenten die ooit via Airbnb een appartement of woning gehuurd hebben, in Nederland of in het buitenland.

Geen reisorganisatie

„De Hoge Raad laat zien dat Airbnb geen reisorganisatie is, maar een bemiddelaar in verhuur van woonruimte. En dat Airbnb zich ook gewoon, net als makelaars en andere bemiddelaars, aan de Nederlandse regels moet houden die daarvoor gelden. En die regels zeggen: ’reken de huurder geen dubbele kosten’”, aldus De Gier, specialist in massaclaims en vooral bekend als advocaat van de belangenorganisatie die strijdt tegen de verzekeraars NN en ASR over compensatie voor meer dan 800.000 houders van zogeheten woekerpolissen.