'VS lastig voor Ahold Delhaize'

Ahold Delhaize rapporteerde eerder op de dag voor het eerst kwartaalcijfers als fusiebedrijf. Daaruit bleek dat de omzet iets minder is gegroeid dan analisten hadden verwacht en dat ook de operationele winst wat minder was dan verwacht.

Ook ING wees op moeilijke omstandigheden in de VS. De ontwikkelingen vielen daar tegen en er is weinig dat wijst op directe verbetering, aldus de bank.

Tegenvaller

Zakenbank Theodoor Gilissen wees op de goede gang van zaken in Nederland en concludeerde eveneens dat de tegenvaller voor het concern in de VS zat. De prijsdruk blijft daar hoog door de felle concurrentie en dalende inkoopprijzen bij vlees en zuivel. ,,Management verwacht dat deze ontwikkeling in de VS nog enige tijd zal aanhouden waarbij we als lichtpunt wel de verbeterende koopkracht (belastingplannen Trump) zien'', aldus analist Joost van Beek.

Ahold Delhaize staat zowel bij ING als KBC op de kooplijst, terwijl Theodoor Gilissen het aandeel niet aanbeveelt. Ahold Delhaize stond donderdag rond 11.30 uur 3 procent in de min op 20,02 euro.