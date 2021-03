Paleis heeft miljoenen nodig

Sursock Paleis in Beiroet vóór de explosie. Ⓒ RestArt Beirut

De ontploffing van 2750 ton opgeslagen ammoniumnitraat maakte zo’n 250.000 man dakloos. Bovendien kampt Libanon met een grote economische crisis en het coronavirus greep ook daar om zich heen. Terwijl de ziekenhuizen, ook zwaar beschadigd, hun handen vol hadden aan de duizenden gewonden van de verwoestende klap.

Dakvesters stortten in en raamkozijnen werden weggeblazen. Ⓒ ANP

Het land is zo goed als failliet. Op hulp van de overheid kunnen de inwoners nauwelijks rekenen en velen leven nog steeds op straat. Toch weerhoudt het degenen die ertoe in staat zijn, niet ervan om te beginnen met de wederopbouw. Rouwend om de ruim 200 slachtoffers werd de schade in kaart gbracht en vanover de hele wereld schieten particulieren en organisaties te hulp. Zo ook de Belgische Koning Boudewijn Stichting.

,,Onder de paraplu van deze stichting hebben we nu een internationale campagne gestart, om de benodigde €8 to €10 miljoen bij elkaar te krijgen voor de restauratie van het Sursock Paleis”, zegt Joseph El Hayek, medewerker van nog redelijk nieuwe Nederlandse ambassadeur Hans Peter van der Woude. Onze vorige ambassadeur Jan Waltmans kwam naar Nederland terug na het verlies van zijn echtgenote door de explosie.

De hall van het Sursock Paleis in Beiroet na de explosie van 4 augustus 2020.

... en voor de explosie. Ⓒ Foto’s RestArt Beirut

,,De Boudewijn-stichting doneert zelf niet, maar het neemt de coördinatie op zich van de campagne”, verduidelijkt El Hayek namens de organisatie RestART Beirut Fonds. ,,Allereerst willen we het paleis omvormen tot een museum en cultureel centrum met verblijfplaatsen voor kunstenaars. Er moeten concerten, workshops en tentoonstellingen kunnen plaatsvinden.”

Het paleis was de luisterrijke stadswoning van de vermaarde familie Sursock, dat het monument vulde met 17de-eeuwse tapijten, Italiaanse schilderijen, Oosters meubilair, porcelein en meer kostbaarheden die door het puin werden bedolven. Nog steeds is het gebouw eigendom van Mary en Roderick Sursock-Cochrane.

Joseph Hayek Ⓒ RestART Beirut

Zij hopen, samen met RestArt Beirut, dat er in de toekomst onderwijs kan worden geboden over de historie en architectuur van Beirut. Bovendien hopen zij de locale economie te stimuleren met trainingen in oude ambachten.

,,Als we op zijn minst één van Beiroets prachtige gebouwen willen bewaren, dan is het Sursock Paleis met zijn bijzondere geschiedenis en harmonieuwze mix van Europese en Oosterse kunstwerken een logische keuze”, besluit El Hayek. medeoprichter van www.restartbeirut.art