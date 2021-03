Paleis heeft miljoenen nodig voor opknapbeurt

Cultuur

’Strijder’ van Basquiat brengt ruim €35 miljoen op

Het schilderij Warrior van Jean-Michel Basquiat (1960-1988) heeft bij Christie’s in Hong Kong niet minder dan €35 miljoen opgebracht. Dit is een recordbedrag voor een westers kunstwerk dat in Azië is verkocht. Volgens het veilinghuis kwamen de biedingen vooral uit China en Amerika.